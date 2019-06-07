ترشيح سعد المجرد وحنان الخضر لمسابقة أجمل وجه في العالم

رشح الفنان والمطرب المغربي سعد المجرد، والفنانة حنان الخضر والإعلامية مريم سعيد، من بين الأسماء الأكثر وسامة في العالم لعام 2019، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها صفحة على الانستغرام تدعى "The 100 Most Beautiful List"، وتنقسم هذه المسابقة إلى قسمين، الأولى هي أكثر الرجال وسامة في العالم، والثانية هي أكثر النساء جمالا في العالم.

وتم ترشيح أكثر من 500 مرشح عن كل فئة، كلهم نجوم من مختلف أنحاء العالم، ومن الأسماء التي تم ترشيحها من المغرب لنيل اللقب هي الفنانة حنان الخضر، والفنان سعد المجرد والإعلامية مريم سعيد، إلا أن الأخيرة لم تحصل على عدد الأصوات الكافية لتنضم إلى لائحة أكثر النساء جمالا في العالم، بينما تمكنت حنان من أخذ المرتبة 99 في هذه الفئة.

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وفي ذات الصدد، جاء في المرتبة الأولى الفنان زين مالك عن فئة أكثر الرجال وسامة، والفنانة التركية هاندا ارتشيل عن فئة أكثر النساء جمالا في العالم.

وكانت المغربية حنان الخضر هي العربية الوحيدة في القائمة، حيث جاءت في المركز الـ99 قبل الأخير، بينما حجزت بعض النجمات من أصول عربية مكاناً لهن في القائمة، ومن بينهن العارضة الأمريكية صاحبة الجذور الفلسطينية جيجي حديد (المركز 60) وكذلك النجمة الفرنسية من أصول تونسية سونيا بن عمار (المركز 43).

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