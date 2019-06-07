شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز و الإبراشي ووفاء عامر فى عزاء محمد نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم بمسجد عمر مكرم، منهم محمد لطفى، أحمد عبد العزيز، محمد عبد الحافظ، محمد أبو داوود، طارق عبد العزيز، محمد على رزق، الفنان منير مكرم، الإعلامي وائل الابراشى، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة وفاء عامر.

توافد أيضا، الفنان سمير غانم، الفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنان شريف باهر، المطرب نادر ابو الليف، الفنان محمد جمعة، الفنان ايمن عزب، المخرج احمد صقر، عزمى مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، الفنانة شيرين، الفنانة شهيرة، الفنانة شمس.

وتلقي عزاء الراحل نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، وكان أول الحاضرين النجم محمد هنيدي، والفنان فاروق فلوكس، و الفنان محمد محمود، مجدي صبحي الفنانة هند عاكف، الفنانة امال رمزي.

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وكان شيع جثمان الراحل يوم الأربعاء الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، وذلك عقب صلاة العصر، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين.

يشار إلى أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.



























































































































