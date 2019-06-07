شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع حسن جميل ..تعرف على سعر فستان ريهانا من تصميم Zimmermann والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية ريهانا الأنظار نحوها بعد ظهورها بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري "الباباراتزي" خلال استمتاعها بوقتها مع صديقها الملياردير حسن جميل البالغ من العمر30 عامًا في إيطاليا.

وكان ظهورها بالفستان الأبيض القصير ذو تصميم مثير محور اهتمام المعنيين بالأزياء و الموضة، فقد اختارت ريهانا البلغة من العمر 31 عامًا فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء "Zimmermann"، ووصل سعره إلى 735 جنيها إسترلينيا

يذكر أن تم تصنيف النجمة ريهانا كأغني مغنية في العالم متفوقة على عدد من أهم نجمات العالم مثل مادونا وبيونسيه.

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فستان ريهانا يخطف الانظار (7)



فستان ريهانا يخطف الانظار (8)