شكرا لقرائتكم خبر عن القذافى زعيم أم ديكتاتور.. شخصية العقيد حيرت صناع الدراما بين مؤيد ومعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "زعيم سياسى ثورى.. ورئيس ديكتاتور".. هكذا اختلف الناس حول شخصية العقيد معمر القذافى الرئيس الأسبق لدولة ليبيا الشقيقة وتمر اليوم 8 يونيو ذكرى ميلاده قبل أن تنتهى حياته نهايةً مأساوية بعد ولاية استمرت لـ40 عامًا، كانت لها تبعات سياسية على الأرض الليبيبة، لكن تظل شخصية القذافى حلمًا يراود عدد من الممثلين وشركات الإنتاج لتجسيدها على الشاشة، لغناها بالكثير التفاصيل الغنية والأسرار التى جعلت البعض يروج – بعد واقعة اغتياله الشهيرة – أنه مازال على قيد الحياة مستبعدين أن يكون قد مات بهذه الطريقة البشعة.



محيى اسماعيل

القذافى يوصى بتجسيد محيى إسماعيل شخصيته فى فيلم سينمائى

الفنان محيى إسماعيل يصف تجسيده لشخصية العقيد معمر القذافى بمشروعه الفنى الذى لن يتخلى عنه، مؤكدا خلال ندوة ضمن فعاليات آخر نسخ من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى أن الفيلم جاهز للتصوير، وجهة الإنتاج موجودة، كما أن عائشة ابنة القذافى موافقة، ولكنها تنتظر فقط تحسن الأوضاع فى الأراضى الليبية، وأنه انتهى من تأليف السيناريو بعد قراءته لـ12 كتابا أعطاهم له القذافى، مضيفا: "أمتلك وثيقة من القذافى يتحدث عنى لتجسيد شخصيته".

وكشف محيى إسماعيل، عن أنه عرض عليه تجسيد القذافى فى فيلم سينمائى ولكنه رفض، بعدما علم أنه من تمويل أمريكى خوفًا من أن يسىء الفيلم لشخصية الرئيس الليبى الأسبق.

وروى إسماعيل أن الراحل سعد الدين وهبة، طلب منه أن يطيل شعره، لكى يشبه القذافى، وسافر معه إلى ليبيا، وقابل الرئيس الليبى الراحل هناك، وعرض عليه تجسيد شخصيته فى فيلم من كتابته.



على حميدة

على حميدة يرفض "زنقة زنقة"

المطرب على حميدة أحد الفنانين الذين رشحوا لتجسيد شخصية الرئيس الراحل معمر القذافى، نظرًا للتشابه الكبير الذى يجمعهما، لكنه رفض الأمر حين عرض عليه فيلم يحمل اسم "زنقة زنقة" إنتاج مشترك ليبى مصرى، بدعوى أن الدور يمثل انتهاكًا وتهكمًا على شخصية الزعيم الليبى الراحل - بحسب تصريحات صحفية له -

وصرح حميدة بأن القذافى من أعظم الشخصيات وأنه كان فيلسوفًا بمعنى الكلمة وكل ما تحدث عنه قبل قيام ثورات الربيع العربى أصبح واقعًا ملموسًا.

Advertisements



رشيد عساف

هل جسد رشيد عساف شخصية القذافى فى "الواق واق"؟

لاحظ مشاهدو مسلسل "الواق واق" - إنتاج 2017 - وجود تشابه كبير بين شخصية "الماريشال عرفان العرفى" التى يؤديها النجم السورى رشيد عساف فى مسلسل "الواق واق" والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، لكن السيناريست ممدوح حمادة نفى الأمر مؤكدًا أن الشخصية لا تمت للقذافى بصلة .

وبسؤال رشيد عساف فى أحد البرامج التليفزيونية، عن حقيقة تجسيده للقذافى أجاب رشيد: لا أعرف كيف ستظهر الشخصية سنرى ونترك الحكم للجمهور وبالتالى لا نستطيع أن ننفى أو نؤكد إن كانت تشبه أحد فالشخصية شاملة بشكل عام وغنيّة".

وقدم رشيد عساف فى المسلسل شخصية "عرفان العرفى" وهو ضابط سابق صاحب تاريخ حافل بالهزائم، ولديه إحساس دائم بأنّه مراقب ويجد فى أرض "الواق واق" فرصةً تاريخية لإرواء عطشه للسلطة".

قصة حياة القذافى

وفى أبريل من عام 2018 أجرت شبكة قنوات أمازون، مفاوضات لإنتاج سلسلة مسلسلات تحت عنوان "العاصفة الرملية"، والتى تجسد قصة حياة الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، ومسيرة حكمه التى استمرت لأكثر من أربعين عاماً، قبل نهايته الدموية عام 2011.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة حياة معمر القذافى رئيس جمهورية ليبيا وتحوله من ابن مفلس لراعى بدوى إلى الزعيم الشاب فى ليبيا بعد خلع الملك إدريس، ومحاولاته فى إعادة ترتيب العلاقة التى تربط بلدان الشرق الأوسط الغنية بالنفط بشركات النفط العالمية، ونهايته المأساوية.