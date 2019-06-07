خلال كواليس "سبع البرمبة".. شاهد مقلب رامز جلال في "أوس أوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد صديقه الفنان أوس أوس، في كواليس فيلمهما الجديد "سبع البرمبة"، الذي يعرض حالياً ضمن سباق عيد الفطر.

وظهر في الفيديو رامز جلال وهو يرمي قالب التورتة في وجه "أوس أوس"، كما حاول رميه في وجه بيومي فؤاد إلا أن الأخير هرب منه.

وكتب رامز في تعليقه على الفيديو: "هدية لأوس أوس في عيد ميلاده أثناء تصوير سبع البرمبة بجميع دور العرض وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

"سبع البرمبة"، من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.