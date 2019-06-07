60 صورة ترصد توافد النجوم على عزاء محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في الفنان الكبير محمد نجم والمقام بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

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ووقف لتلقى العزاء الفنان عمرو عبدالجليل شقيق زوجة الفنان محمد نجم، والفنان شريف نجم نجل الفنان الراحل.

وحضر العزاء عدد من النجوم منهم سمير غانم، ومحمد هنيدي، محمد محمود، فاروق فلوكس، ومجدي صبحي، ماضي توفيق الدقن، شريف باهر، شهيرة، هند عاكف وغيرهم.

يُذكر أن الفنان محمد نجم وافته المنية في الساعات الأولى من أول أيام العيد، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين، بعد صراع مع المرض.