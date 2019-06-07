محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر المنتج سيف عريب، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديوهات من عرض فيلم "122" في الدنمارك. وكتب عريبي: "الحمد لله فيلم ١٢٢ في أهم سينمات الدنمارك، المقاعد محجوزة بالكامل قبل عرض الفيلم". فيلم "122" بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمود حجازي، محمد ممدوح، ومن إخراج ياسر الياسري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض فيلم 122 في الدنمارك ( فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.