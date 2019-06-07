تركي آل الشيح يعلن موعد عرض "الملك لير" و"3أيام في الساحل" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية.

ونشر آل الشيخ الافيشات الدعائية للمسرحيات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق معربًا عن سعادته: "جدة".

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وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 الي 29 يونيو الجاري ويشارك فيها محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".

ويعرض النجم أشرف عبدالباقي مسرحية "كلها غلط"، في الفترة من 10 الي 13 يوليو المقبل وهي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني.

ويقوم النجم يحيى الفخراني بعرض مسرحية الملك لير" في الفترة من 16 الي 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم، إشراف فني المخرج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".