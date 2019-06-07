على متن الطائرة.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده ولطيفة تهنئه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
احتفل المطرب اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده، اليوم الجمعة، على متن طائرة أثناء رحلته إلى دبي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر راغب صورة له من الطائرة وكتب: "ما أروع هالنهار، عيد ميلادي صادف في عيد الفطر السعيد، وعيدي عيدان والسبب هو لقائي بجمهوري الحبيب في دبي دار الحيّ أحبكم".
وحرصت الفنانة لطيفة على تهنئته حيث كتبت في تعليق لها: "كل يوم وانت بصحة وسعادة.. سنة حلوة يا جميل".
وعلقت الفنانة راندا البحيري قائلة: "حبيبي وحشني جدًا".
يذكر أن آخر أعمال المطرب راغب علامة أغنية "صدفة" من كلمات والحان الفنانة أماني النوري.
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