ريم البارودي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت ريم خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان من اللون الفضي ومطرز باللون الأزرق، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي هو فيلم "خطيب مراتي"، وشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

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