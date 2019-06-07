عمرو عبد الجليل يستقبل الفنانين.. الصور الأولى من عزاء الفنان محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: بدأ، مساء الجمعة، عزاء الفنان الكبير محمد نجم بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. ووقف لتلقى العزاء الفنان عمرو عبدالجليل شقيق زوجة الفنان محمد نجم، والفنان شريف نجم نجل الفنان الراحل. وشارك في تقديم واجب العزاء الفنانين محمد محمود وفاروق فلوكس وهند عاكف، وعدد من أصدقاء ومحبي الفنان الراحل. يُذكر أن الفنان محمد نجم وافته المنية في الساعات الأولى من أول أيام العيد، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين، بعد صراع مع المرض.

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