إنجى علاء عن فيلم "الممر": عمل درامي تاريخي عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الكاتبة والاستايلست إنجى علاء عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع بوستر فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة.

وكتبت إنجى:"مش هحلل فيلم (الممر) ككاتبة أو كواحدة ليا في الدراما وبحبها، إنما المرة دي في حاجة أهم بكتير من التحليل الفني، ده عمل درامي قومي عظيم إحنا كمجتمع محتاجينه (إيدي وجعتني من التصفيق في السينما) خدوا ولادكم فيلم "الممر" هيتعلموا معنى الوطنية والانتماء وهيعرفوا يعني ايه رجولة وجدعنة، هيطلعوا منه فخورين ببلدهم وبمصريتهم، شكرًا لكل من شارك في هذا العمل، شكرا أستاذ شريف عرفة، أنت حقًا أستاذ، الممر فيلم للتاريخ".

فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.