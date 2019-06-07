أحمد سعد يبدأ حفل الراى كلوب بالساحل بأنا الأصلي

بدأ الفنان أحمد سعد أولى حفلاته الصيفية من الراى كلوب بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان حمزة الصغير .
للراقصة ريتا، حيث تم تنظيم الحفل من قبل عدد من رجال الاعمال .
وتضمنت فقرات الحفل فاير شو وفقرة
وقدم "سعد " خلال الحفل مجموعة من أغانيه والتى بدأها بأغنية " انا الاصلي "، و"جدعنة "، بينما قدم "حمزة " " ياناكر خير ي " و "صاحبت كام راجل " وغيرها من الأغاني
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