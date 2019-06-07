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أحمد سعد يبدأ حفل الراى كلوب بالساحل بأنا الأصلي

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بدأ الفنان أحمد سعد أولى حفلاته الصيفية من الراى كلوب بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان حمزة الصغير .


وتضمنت فقرات الحفل فاير شو وفقرة

للراقصة ريتا، حيث تم تنظيم الحفل من قبل عدد من رجال الاعمال .


وقدم "سعد " خلال الحفل مجموعة من أغانيه والتى بدأها بأغنية " انا الاصلي "، و"جدعنة "،  بينما قدم "حمزة "  " ياناكر خير ي " و "صاحبت كام راجل " وغيرها من الأغاني
 

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