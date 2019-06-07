70 عاماً على رحيل الريحانى ملك الكوميديا

يمر اليوم «70» عاماً على رحيل ملك وأستاذ الكوميديا والتمثيل فى كل العصور نجيب الريحانى أستاذ البساطة والتلقائية والأداء السهل الممتنع الذى جعل فنه خالداً مهما مرت السنوات، ويعتبر الريحانى الجامعة الفنية التى تخرج فيها نجوم ونجمات التمثيل السينمائى والمسرحى فى القرن العشرين من خلال فرقة الريحانى.

رغم ان أعماله السينمائية التى يشاهدها الملايين تعد قليلة للغاية لكنها استعمرت قلوب الملايين ويقبل عل مشاهدتها الكبار والصغار مهما تعددت مرات عرضها

على الشاشات المختلفة.

وهى أفلام «ياقوت»، «أحمر شفايف»، «ابوحلموس»، «سى عمر»، «سلاسة فى خير»، «لعبة الست»، وأخيراً الفيلم الخالد فى تاريخ السينما المصرية «غزل البنات»، الذى جسد فيه الريحانى شخصية الأستاذ حمام مدرس اللغة العربية البسيط الفقير والرومانسى فى نفس الوقت.

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تضمن الفيلم مشهدا غاية فى الروعة يدل على أستاذية الريحانى وعبقريته، حينما بكى من قلبه وهو

يستمع ويشاهد الرائع موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب «عاشق الروح»، خاصة حينما غنى "وكل ده وانت مش دارى يا ناسينى وأنا جنبك" وشاء القدر أن يرحل الريحانى يوم «8 يونيو 1949» قبل أن يستكمل تصوير باقى المشاهد.

يذكر أن الريحانى قد أسس فرقة مسرحية واشتهر بشخصية كشكش بك ولم يشاهد الملايين عبقرية الريحانى على المسرح الا من عاشوا فى حقبتي الثلاثينيات والأربعينيات.

بعد «70» عاماً على رحيله مازال الريحانى هو المثل الأعلى لكل فنان أو فنانة سواء فى السينما أو المسرح، كان بحق عبقرية نادرة قل أن يجود بها الزمان.