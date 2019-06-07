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أحيا الفنان الشعبى أحمد شيبة الحفل الذي أقامه أحد رجال الأعمال داخل شاطئ الهاموك بيتش ببورتو مارينا بمناسبة العيد.
وأشعل "شيبة" حماس الحضور، ودخل البلاج عن طريق البحر على متن لنش بسبب الزحام الشديد الذي قابله به الجمهور .
وقدم "شيبة" العديد من أغنياته التى تفاعل معها الحضور تحت إشراف أحمد لطفى منها "اه لو لعب يا زهر " ومليون وش و احنا الصعيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد شيبة يبدأ حفلاته بشاطئ الهاموك في مارينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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