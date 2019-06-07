خاص بالصور- عرس فني في الجنوب يجمع ليال عبود ومحمد إسكندر وعامر زيانخاص الفن – ناهد الحلبي: معجبة...

إسكندر أطل على المسرح في بداية الحفل وتوجه بكلمة للحضور حيث أمِل أن يبتعد عن لبنان شبح الفتنة، من ثم قدم مجموعة من اغانيه الخاصة القديمة منها والجديدة، كما ونزل عن المسرح وجلس مع الجمهور والتقط معهم صوراً ومقاطع فيديو، وغنى لهم اغنيته الجديدة.

لم تنته مفاجآت محمد إسكندر هنا بل قدم مع إبنه الشاعر والملحن فارس إسكندر وصلة غنائية تفاعل معه الحضور.

عامر زيان الذي قدمه على المسرح المخرج ​عادل سرحان​ تمنى ان يكون عيد الفطر مباركاً وسعيداً ووجه تحية للجيش اللبناني، من ثم غنى باقة من أجمل أغانيه.

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ليال عبود اختتمت السهرة حيث أسعدت الناس بإطلالتها التي حملت توقيع المصمم عقل فقيه، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

ليال عبود وفي حديث خاص لموقع الفن كشفت ان هناك البوماً جديداً ستطرحه في الاسواق، كما ستحيي قريباً حفلاً في دمشق بالإضافة الى أنها تستعد لجولة فنية في الخارج.

بعد انتهاء السهرة التقينا ايضا بالكواليس مع الفنان عامر زيان الذي صرح لنا انه سيصور اغنية جديدة مع المخرج احمد المنجد على مدار يومين.