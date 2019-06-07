خاص الفن – ناهد الحلبي: معجبة بسمر سامي وسوسن أبو عفار.. وخالد القيش من أهم الممثلين

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​ناهد الحلبي​ إعجابها بما قدمته مواطنتها الممثلة ​سمر سامي​ في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" مشيرة إلى أن دورها كان رائع جداً، وقد بذلت جهداً مضاعفاً وتعبت على نفسها حتى أصبحت قامة فنية مهمة.

وقالت لموقعنا: تعتمد معظم الفنانات من بنات جيلي على الماكياج المبالغ فيه، وأرى أنهن لا يجتهدن كثيراً في أدوارهن، وبالمقابل هناك ممثلات تهتم بأدوارهن أكثر من الاهتمام بالشكل مثل ​سوسن أبو عفار​ صاحبة الأداء المذهل في مسلسل "مسافة أمان".

وختمت حديثها بالتأكيد أن ​خالد القيش​ بما قدمه في مسلسل "دقيقة صمت" هو من أهم الممثلين هذا العام وصاحب موهبة كبيرة.

ويشار إلى أن ناهد الحلبي هي والدة الممثل ​طارق مرعشلي​وجدة الممثلة ​هيا مرعشلي​ وزوجة الممثل الراحل ​إبراهيم مرعشلي​.