ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ناهد الحلبي إعجابها بما قدمته مواطنتها الممثلة سمر سامي في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" مشيرة إلى أن دورها كان رائع جداً، وقد بذلت جهداً مضاعفاً وتعبت على نفسها حتى أصبحت قامة فنية مهمة.
وقالت لموقعنا: تعتمد معظم الفنانات من بنات جيلي على الماكياج المبالغ فيه، وأرى أنهن لا يجتهدن كثيراً في أدوارهن، وبالمقابل هناك ممثلات تهتم بأدوارهن أكثر من الاهتمام بالشكل مثل سوسن أبو عفار صاحبة الأداء المذهل في مسلسل "مسافة أمان".
وختمت حديثها بالتأكيد أن خالد القيش بما قدمه في مسلسل "دقيقة صمت" هو من أهم الممثلين هذا العام وصاحب موهبة كبيرة.
ويشار إلى أن ناهد الحلبي هي والدة الممثل طارق مرعشليوجدة الممثلة هيا مرعشلي وزوجة الممثل الراحل إبراهيم مرعشلي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – ناهد الحلبي: معجبة بسمر سامي وسوسن أبو عفار.. وخالد القيش من أهم الممثلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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