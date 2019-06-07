خاص- رامي بدر يستعد لإطلاق "الله معك" ويتحدث للفن عن تعاونه مع رياض العلي

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​رامي بدر​ لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "الله معك" من كلمات رياض العلي، ألحان الشاب سامر، توزيع عامر منصور وميكس وماسترينغ إيلي سابا.

وفي إتصال خاص من موقع "الفن" مع رامي للحديث عن تعاونه المستمر والناجح مع العلي، قال لنا :"هذا التعاون ليس سرّاً، وهو أمر واضح لأن العلي يقرأ أفكاري ويعرف كيف يضرب على الوتر الحساس وينجح في إيصال الشيء الذي أشعر به، وبشكل أوضح أصبح يفهم شخصيتي وماذا أحب".

وأضاف :"وأنا لدي طبع هو أنني أحب أن أغني من واقع الحياة وأفكار الناس، وهذا أمر جمعنا ايضاً إضافة إلى المحبة الموجودة بيننا".

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وتابع رامي :"وأريد أن أنوّه إلى تعاوني أيضاً مع الشاعرين نسيم العلم وميشال جحا، وأشكر كل شخص ساهم بنجاح أية أغنية قدمتها".

وعن الفنان الذي ينافسه، قال رامي :"لم تعد المنافسة اليوم شخصية، بل حسب الاغنية، وهو أمر يحدده الجمهور، وأتمنى النجاح للجميع، ومن يقدم أعمالاً جميلة ستبقى قدماه ثابتتين على الأرض وعلى الساحة الفنية".