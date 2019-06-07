خاص الفن- هيفا وهبي لا تعاني من مرض بالكبد وهذه تطورات حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - متابعة لحالة النجمة ​هيفا وهبي​ الصحية، أكدت هناء شقيقة هيفا في حديث خاص مع موقع الخليج 365، ان هيفا لا تعاني من مرض في الكبد وقالت: "نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد اي مشكل بالكبد، هي الآن افضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة".

وكانت قد هنّأت النجمة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور بعيد الفطر المبارك، وكشفت عن تعرضها لأزمة صحية أدّت الى عدم مشاركتها بأعمال فنية مؤخرا.

وكتبت هيفا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء".

من أسرة موقع الخليج 365 ورئيسة التحرير هلا المرّ نتمنى لهيفا الشفاء العاجل على أن تعود للاطلالات الفنية قريبا.