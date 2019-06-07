مصالحة نادين نجيم وسيرين عبد النور

حلّت النجمة نادين نسيب نجيم مساء الاربعاء ضيفة على أمسية "القمر عنّا" على شاشة الـMTV التي قدمها محمد قيس مباشرةً على الهواء وتحدّثت نجيم عن نجاح مسلسل "خمسة و نص" وأكدت أن سبب نجاح هذا العمل هو تكامل العناصر والمواضيع الاجتماعية والسياسية التي وصلت إلى قلب المشاهد. العمل تحدث عن العنف الأسري، الجسدي واللفظي، الوراثة السياسية، دور المرأة في السياسة و الزعامة السياسية، الفساد كل هذه المواضيع جذبت المشاهد حتى اللحظة الأخيرة.

تطرقت نادين الى علاقتها بالنجوم و النجمات العرب فأعربت عن سعادتها بمشاركة قصي خولي و معتصم النهار هذا العمل الناجح كما وضعت حداً للخلاف الذي نشأ بينها و بين النجمة سيرين عبد النور وأثنت على جمالها في "الهيبة-الحصاد" الذي حقق أيضا نجاحاً كبيراً واكدت نجيم ان لا وقت لديها لخوض معارك كراهية كالتي تعرضت لها مؤخراً. أخبرت نجيم ان قصي كان يقبل رأسها بعد كل مشهد قائلا": "ما أحلاك".

شارك "غانم جونيور" في الحلقة، الطفل الذي لعب دور إبنها و كان واضحا تعلقهما ببعض وعبر "جونيور" عن إشتياقه لنادين، و إستغلت نادين الفرصة لتسلط الضوء على العنف الأسري الذي يمارس أمام الأطفال وخطورته على نفسية الأولاد و نشأتهم.

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