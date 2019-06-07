بالصور: مريضات سرطان لـ نادين نجيم : لا تستغلّي مرضنا

بعد قيام الممثلة نادين نجيم بالظهور في الحلقة الأخيرة من مسلسل "خمسة ونص" حليقة الرأس، للتضامن مع مريضات السرطان، والتأكيد أنّ جمالهن لا يقتصر على شعرهن، وأنّ فقدهن لشعرهن لا يعني أنّهن فقدن أنوثتهن، قامت في اليوم التالي بنشر صورتين على "انستقرام" اعتبر كثيرون أنّهما نسفتا كل ما جهودها لتقديم رسالة إنسانية لمريضات السرطان.

فقد ظهرت نادين وهي تخضع لـ"نيو لوك"، الأمر الذي استفز الإعلامية اللبنانية يمنة فواز فكتبت مخاطبة نادين عبر "تويتر" بعد أن أعادت نشر الصورتين

"لوهلة افتكرتك أقدمت على عمل بطولي يحتاج لجرأة مطلقة. ثم تبين أن الأمر مجرد تمثيل ولا بأس به! لكن التمادي وكأنك قمت فعلاً بقص شعرك لأجل القضية، مؤسف. لا يمكن تمثيل أقصى التعاطف بقضية حساسة موجعة للأصحابها وفجأة تتباهي ب new look

هل فكرتي لحظة مدى تأثيره على المصابين؟".

تغريدة يمنة فواز

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وما لبثت يمنة أن أعلنت أن نادين قامت بحظرها عوضاً عن مناقشتها.

وتحت تغريدة يمنة، كان ملفتاً حجم التعليقات من قبل مصابات بالسرطان، اعتبرن أنّ ما قامت به نادين استفزازاً لهن، فكتبت سلمى نمس

" كناجية من السرطان لقيت المشهد مفتعل وما اله داعي؛ وبصراحة خسارة شعري كانت اخر همي؛ علاج السرطان مؤلم؛ وكل تفكيري كان اني بدي اعيش لأولادي. ما بعنيلي شي انه حدا مش مريض يحلق شعره هذا اسمه افتعال البطولة. وما بقصد نادين او بيان. بقصد كل الفكرة بشكل عام.".

وكتبت مغردة أخرى:

"انا كمريضة سرطان عندي انتشار كامل بجسمي بضم صوتي الك انا ما هر شعري والعبرة مش بوجود الشعر او عدمو..ما يستعملو المرض وسيلة للنجاح نحن نقاوم مرض ووجع جبال ما بتحملو..وبصراحة مسلسل كان حلو لو اقثصر عالنزاع السياسي والانسانية وما دخلت في قصة حب بايخة وما الها مكان ومقتبسة".