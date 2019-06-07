ميلانيا ترامب تُواجه عاصفةً من الانتقادات بسبب نظاراتها الشمسية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجهت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب رد فعل عنيفًا على الإنترنت؛ لارتدائها النظارات الشمسية خلال احتفال يوم النصر في فرنسا.
سافرت ميلانيا البالغة من العمر 49 عامًا إلى نورماندي يوم الخميس مع زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتكريم قدامى المحاربين الأمريكيين في يوم النصر، وشوهدت وهي ترتدي معطفًا أسود متوسط الطول وكعبًا أسود ونظارة شمسية سوداء؛ للمناسبة الحزينة.
ومع ذلك، وصف بعض مستخدمي "تويتر" ميلانيا بعدم الاحترام، لأنها لم تُزِل نظارتها الشمسية في الحدث.
وقال البعض إنه من غير الملائم بالنسبة لميلانيا الحفاظ على النظارات الشمسية أثناء بدء التكريم.
وفي الوقت نفسه، ذكر آخرون أن قرار السيدة الأولى بالإبقاء على نظارتها أثناء الحفل جعلها تبدو وكأنها كانت في نوع مختلف من الأحداث، فقال أحد المستخدمين: "تعتقد ميلانيا أنها في عرض أزياء".
وعلّق أحد مستخدمي "تويتر: "كيف أبقيت على النظارات الشمسية خلال يوم إحياء الذكرى في نورماندي".
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