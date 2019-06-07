براد بيت يُخيّر أنجلينا بين توقيع أوراق الطلاق أو الغرامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع النجم الأمريكي براد بيت استصدار إنذار بحق زوجته الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، المنفصلة عنه منذ حوالي 3 سنوات، بعد رفع دعوى طلاقٍ. ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية فإن بيت أقدم على هذه الخطوة تجاه أنجلينا خشية أن تمتد إجراءات الطلاق لسنوات.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، في تقريرٍ منفصل، بأن براد "المحبط"، أمرَ محاميه تحديد موعدٍ نهائيٍ للطلاق، مع غرامةٍ واجبة النفاذ، في حال استمرّت أنجلينا بتأجيل الإجراء.

ورغم أن براد أظهر هدوءًا وصبرًا منقطع النظير في انتظار انتهاء القضية، إلا أنه وحسب مصادر مقربةٍ منه، بدأ يشعر بأنه لم يعد بإمكانه التحمل أكثر، وفاض به الكيل، مما يعتبره مماطلة من أنجلينا في إتمام صفقة طلاقهما شهرًا بعد شهرٍ، حتى بات يشعر بأن الأمر أشبه باللعبة لأنجلينا.

يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير سابقة بأن أنجلينا تحاول المماطلة في الدعوى، وتأجيل الإجراءات على أمل أن يتراجع براد عن الدعوى.

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غير أن آمالها تلك تلاشت بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا مزدوجًا، مما يعني أنهما الآن "مُطلقَين قانونًا"، وبانتظار إتمام إجراءات الطلاق فعليًا.

ويبدو أن براد قد وصل مرحلةً من نفاد صبره بعد أن أمضى "العامين ونصف العام في التعامل مع نهاية زواجه"، ويريد أن "يتوقف هذا الأمر المعلّق منذ سنوات".