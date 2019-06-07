متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان اللبناني إيلي شالوحي إن فيلم "حملة فرعون" هو أول مشاركاته الفنية في مصر، متمنيًا أن يكون فاتحة خير عليه ويحقق نجاحًا جماهيريًا من خلاله.
وأضاف في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركته في حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" للفنان المصري عمرو سعد، أنه يجسّد شخصية "فهد" في الفيلم، وهو شقيق الفنانة سوزان نجم الدين ويحاول الدفاع عن أرضه ضد المعتدين، رغم نظرة أهالي بلدته على أنه خائن.
وأوضح أن فيلم "حملة فرعون" إنساني عالمي، وله رسالة هادفة حيث يؤكد على ضرورة الدفاع عن الأرض والعائلة، باعتبار ذلك من المقدسات.
وكشف الفنان اللبناني إيلي شالوحي في فيديو "فوشيا" عن خططه الفنية وأمنياته في تقديم أعمال في مصر، فضلاً عن رغبته في العيش بها.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلي شالوحي: أبحثُ عن "أرضية" ثابتة بمصر.. و"حملة فرعون" يحمل رسالة إنسانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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