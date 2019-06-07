شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استفزت معجبة بيونسيه بهذا التصرف مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت على النجمة الشهيرة بيونسيه مشاعر الغيرة مؤخرًا حيث لم تتمالك نفسها أمام معجبة جلست بجانبها هي وزوجها النجم جاى زد، وذلك أثناء حضور الثنائى مباراة كرة السلة بين فريقى تورنتو رابتورز ووريرز التى حظيت باهتمام إعلامي وجماهيرى كبير من جانب كل عشاق اللعبة.

القصة بدأت مع تركيز الثنائى على مشاهدة المباراة النهائية لدورى كرة السلة الأمريكي، إلا أن معجبة جالسة بجانب بيونسيه أصرت على الحديث إلى جاى زد وكأنها متجاهلة بيونسيه ما استفز الأخيرة التي أخفت الأمر فى البداية بابتسامة قبل أن ترصدها الكاميرات وهي لا تتمالك نفسها بدفعة إلى تلك المعجبة التي تجلس بجانبها عبرت بها عن استيائها من تصرفها.