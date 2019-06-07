شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمهور يواصل إقباله على "كازابلانكا" والفيلم يحقق نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الاقبال مستمر من جانب الجمهور على فيلم "كازابلانكا" الذى يشارك فى بطولته النجم أمير كرارة فى ثالث أيام عرضه والذى ينافس بقوة كبيرة واستطاع أن يحقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية منذ أول أيام عيد الفطر حيث وصلت إيراداته إلى 6 ملايين و722 ألف جنيه وأمس حقق حوالى 8 مليون جنيه متخطيًا بذلك فيلمين وضع اسمهما سابقًا فى قائمة أعلى إيراد يومى.









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ويعد "كازابلانكا" من أهم الأفلام التي أنتجت فى السنوات العشر الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمى التركى "خالد ارغنتش" بطل المسلسل التركى الشهير عالميًا "حريم السلطان"، والذى يشارك للمرة الأولى فى فيلم عربي.

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج تالنت ميديا وشركة سينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.