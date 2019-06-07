شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يتلقى عزاء محمد نجم.. وهنيدي أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء الفنان الراحل محمد نجم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، وكان أول الحاضرين النجم محمد هنيدي، والفنان فاروق فلوكس، والفنان محمد محمود، مجدي صبحي والفنانة هند عاكف، الفنانة أمال رمزي

وكان شيع جثمان الراحل يوم الأربعاء الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، وذلك عقب صلاة العصر، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين.

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يشار إلى أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.