شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الجمهور على مسارح الدولة خلال ثاني أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسارح البيت الفنى للمسرح إقبالاً جماهيريًا كبيرًا على العروض المسرحية التى قدمها البيت الفنى للمسرح فى أول ليالى عرضها ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن إسماعيل مختار البيت الفنى للمسرح، أن إدارة البيت الفنى قامت بتقديم بعض العروض فى حفلتين فى ذات اليوم تحسبًا للزحام كما حدث فى عرض "ست الدنيا" بمسرح الحديقة الدولية، وعرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس، وعلى الرغم من ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة والإسكندرية.

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يذكر أن البيت الفنى للمسرح استقبل جمهور العيد ابتداء من أمس الخميس بـ١٠ عروض مسرحية بالقاهرة والإسكندرية هم "يعيش أهل بلدي" فى تمام التاسعة مساء على المسرح القومى بالعتبة من إنتاج فرقة المسرح القومي، "الحالة توهان" فى تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "الحادثة" فى تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة من إنتاج فرقة مسرح الغد، "بيت الأشباح" فى تمام السابعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "نوح الحمام" فى تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و"شباك مكسور"، فى تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

وكذلك عرض "أبو كبسولة" فى تمام التاسعة مساء على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس فى تمام السادسة والثامنة والنصف مساء عرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وتقدم فرقة المسرح القومى للأطفال عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامى بشارع طلعت حرب فى تمام السابعة مساء، بينما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة عرض "ست الدنيا" فى تمام الرابعة والسابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر بالإضافة إلى عروض الأراجوز وعرايس الشمس.