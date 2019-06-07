نهى عادل: انتظروني مع نجوم مسرح مصر.. وهذه مواصفات فتى أحلامي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية نهى عادل عن آخر أعمالها الفنية، موضحة أنها تشارك في فيلم جديد بعنوان "عامل من بنها"، بطولة نجوم مسرح مصر وسيتم عرضه خلال إجازة منتصف العام.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد إن فكرة الارتباط مؤجلة خلال هذه المرحلة، لأنها تركز في عملها وفنها فقط.

وأشارت نهى إلى أنها لا تمانع فكرة الزواج إذا قابلت إنسانًا يحبها ويحترم عقلها ويتفهم طبيعة عملها، والأهم من ذلك أن يغار عليها بشكل طبيعي وليس مرضي.

وتحدثت الفنانة المصرية نهى عادل في فيديو "فوشيا" عن سر جمال إطلالتها واهتمامها بالموضة وأسماء مصممي الأزياء الذين تتعاون معهم.

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يذكر أن نهى عادل قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة أبرزها "الكبريت الأحمر، وكوكو شانيل".