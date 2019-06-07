تكريم سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب في مهرجان "تري كور"

تنطلق فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا، في السابعة من مساء الأحد المقبل، بالجامعة البريطانية في الشروق بالقاهرة، بمشاركة 30 دولة حول العالم.

وأعلن المهرجان الذي يفتح أبوابه أمام جميع أنواع الأفلام القصيرة التي تصل مدتها إلى 3 دقائق، أنه سيكرم في حفل افتتاحه كلا من الفنانة سوسن بدر والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان السوري فراس نعناع، لدورهم في تشجيع الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل جديد من السينمائيين.

وتقام على هامش المهرجان مسابقة الأفلام القصيرة جدًا، تحت عنوان "ڤي إس فيلم" بدعم استراتيجي من "نيوسوفت" الدولية، ويتنافس فيها أكثر من 200 فيلم قصير جدًا، على 6 جوائز، هي جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدًا، وجائزة أحسن فيلم تسجيلي قصير جدًا، وجائزة أحسن فيلم روائي قصير جدًا، وجائزة إسكاروس لأحسن فيلم اجتماعي مصري، وجائزة الجامعة البريطانية للعمل الأول، بجانب جائزة لجنة التحكيم.

وكشف الدكتور أسامة أبو نار، المنسق العام للمهرجان، أنه ستنظم على الهامش مسابقة أحسن فيلم قصير جدا لتشجيع الشباب على المضي قدما في الحركة الإبداعية والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتقدم للمسابقة 205 فيلما من عدة دول بالعالم أبرزها أمريكا وكندا وإيطاليا ومصر والسودان والمغرب وتونس والجزائر والبحرين وسوريا والأردن وفلسطين والعراق والأردن وكوريا الجنوبية والصين.

وأضاف أبو نار، أن لجنة التحكيم يرأسها السينمائي الكبير المخرج سمير سيف، والمهرجان يمنح جوائز أحسن فيلم روائي قصير جدا وأحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدا وأحسن فيلم تسجيلي قصير جدا، كما تقدم الجامعة البريطانية جائزة أحسن فيلم قصير جدا عمل أول للشباب، وهناك أيضا جائزة إسكاروس لأحسن فيلم اجتماعي مصري قصير جدا.

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ووجه المهرجان الدعوة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار الوزير لشؤون السينما، والدكتور أشرف ذكي، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتورة غادة جبارة، نآئب رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج الدكتور مجدي أحمد علي، والفنان إدوارد، والمايسترو يحيى خليل، والفنان أشرف سرحان، والمطرب محمد كيلاني، وعدد كبير من نجوم السينما والتلفزيون بمصر والعالم.

ويستضيف عروض المهرجان كلا من مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومدرسة الجيزويت بالقاهرة والإسكندرية، والمعهد الفرنسي بالإسكندرية.

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