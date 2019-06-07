شكرا لقرائتكم خبر عن صور 13 مطربًا ومطربة يقودون حفلات العيد في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية على مدار يومين متتاليين "حفلات العيد" التي أقيمت ضمن أجندة "مواسم السعودية" و"مواسم العيد"، وذلك في عدد من مدن السعودية.

وخلال اليومين تمت إقامة 7 أمسيات غنائية، تضمنت "13 مطربا ومطربة" من أبرز نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي، المخضرم والشبابي، وهم محمد عبده، رابح صقر، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، أنغام، حسين الجسمي، نوال الزغبي، خالد عبد الرحمن، حاتم العراقي، وليد الشامي، محمد حماقي، جابر الكاسر ورامي عبدالله.

واجتمعت أصالة مع حسين الجسمي على هامش حفلهما المشترك الذي أقيم في أرض المعارض بمدينة الدمام، وفى نفس المكان باليوم التالى المطربان وليد الشامي ومحمد حماقي ويلتقيان في كواليس حفلهما ويتبادلان تهاني العيد وعبارات التقدير.

واجتمع رابح صقر وأنغام على المسرح معا في حفلهما بـ "مركز الملك فهد الثقافي" بالرياض، وقدما سويا مفاجأة سارة أمتعا بها الجمهور من خلال دويتو أغنية "أصعب جرح".

أما عبد الله الرويشد ونوال الزغبى قدما حفلاً مميزاً فى "الصالة الخضراء" بالإحساء، وكذلك اجتمع حاتم العراقي في حفل آخر، وجمع حفل أيضًا بين خالد عبد الرحمن والصوت الواعد رامي عبدالله، وأما "فنان العرب" محمد عبده الذي غنى منفردًا في حفله بـ"الصالة الخضراء" في الرياض فحظي لمكانته وتاريخه الكبير بحفاوة وتقدير من الجميع.



اصالة فى حفل السعودية



اصالة من حفلها بالسعودية



أصالة

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المطربة اصالة



اصالة وحسين الجسمى



المطرب حسين الجسمى



حسين الجسمى



حسين الجسمى بحفل السعودية



حسين الجسمى من حفل العيد بالسعودية



حسين الجسمى















