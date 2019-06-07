فن ومشاهير

إطلالة ريم البارودى فى جلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مميزة أشاد بها متابعوها حيث ارتدت فستان يواكب الموضة إلى حد كبير حيث  تميز "الفوتوسيشن" بوضعيات تصوير مختلفة.

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يذكر أن الفنانة ريم البارودي تنتظر عرض مسلسل "السر" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم حسين فهمى ووفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود فارس ومنة جلال ومن اخراج محمد حمدى وتأليف حسام موسى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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