شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة ريم البارودى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مميزة أشاد بها متابعوها حيث ارتدت فستان يواكب الموضة إلى حد كبير حيث تميز "الفوتوسيشن" بوضعيات تصوير مختلفة.



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يذكر أن الفنانة ريم البارودي تنتظر عرض مسلسل "السر" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم حسين فهمى ووفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود فارس ومنة جلال ومن اخراج محمد حمدى وتأليف حسام موسى.

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