شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أنغام تختتم حفلاتها فى عيد الفطر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة أنغام مساء اليوم الجمعة حفلاً غنائيًا فى الكويت بمناسبة عيد الفطر، وذلك فى معرض الكويت الدولى بأرض المعارض بصالة 5، ويشاركها الحفل المطرب مطرف المطرف.

وكانت أنغام أحيت حفلاً فى أول يوم بعيد الفطر فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلالها أجمل أغنياتها ما بين المصرى والخليجى، منها، هتقول لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، نسياك، وشاركها فى الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هانى فرحات.

وطرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، الأيام الماضية، بمناسبة شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

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