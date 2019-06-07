شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى "بدل الحدوتة 3".. أوتاكا: التمثيل أمام دنيا سمير غانم مسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موسم دراما رمضان 2019 صعود أكثر من ممثل شاب أبرزهم الفنان ياسر فيصل "أوتاكا" أحد نجوم مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة دنيا سمير غانم، واشتهر بإفيه "يا جيمى" وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى بكثرة، ليمثل العمل انطلاقة قوية لأوتاكا، بعد 21 عامًا من المحاولات فى عالم التمثيل منذ أن وطأت قدماه مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة.

يقول ياسر فيصل الشهير بـ"أوتاكا" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل أثناء تصويره مسلسل "بدل الحدوتة 3" لتقديم التهنئة له على أدائه فى العمل، مضيفًا: "لم أكن أشعر بهذا الصدى لأنى 24 ساعة داخل الاستوديو للانتهاء من التصوير الذى كان آخر يوم له 27 رمضان، بعدها بدأت أستوعب.. لكن كل هذا التعب يتحول إلى متعة بعد أن تتذوق طعم النجاح".

وكشف "أوتاكا" عن أنه يشارك فى بطولة مسلسل "اللعبة" أمام شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التونى، الذى كان من المقرر عرضه رمضان الفائت، وقال: "أراهن على مسلسل اللعبة.. كنت بعيط حينما أبلغونى بتأجيل عرضه.. وانتظرونى فى دور صريخ ضحك".

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وعن دوره فى مسلسل "اللعبة" كشف أوتاكا عن أنه يجسد دور بواب عمارة صعيدى يعمل فى المبنى الذى يقطن به شيكو وهشام ماجد، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية بينهم، مضيفًا أن مشاركته هشام ماجد فى "اللعبة" جعل بينهما "كيميا" وتفاهم ظهر فى الحدوتة الثالثة من "بدل الحدوتة 3".

وتوجه "أوتاكا" بالشكر إلى دنيا سمير غانم قائلاً: "عمرها ما حسستنى إنى واقف قدام نجمة كبيرة، فهى ممثلة تهتم بالفنيات جدًا، وأكتر حد أقدر أطلع اللى جوايا قدامه.. والتمثيل أمامها مسئولية كبيرة فجأة بتتحول قدام الكاميرا وغصب عنك بتلاقى نفسك جوة الشخصية".

كما خص أوتاكا المخرج خالد الحلفاوى بالتحية واصفًا إياه بالمخرج الذى يمتلك ميزانًا للضحك يترك مساحة واسعة للارتجال وفى نفس الوقت يخاف على ممثليه، بالإضافة إلى السيناريست أيمن وتار ووصفه بأنه "شاطر" فى خلق موقف كوميدى وحريص على تواجده فى كل يعمل يقوم بكتابته.