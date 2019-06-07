شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لمخرج " كازابلانكا" : كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أمير كرارة على صفحته على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة تجمعه بمخرج فيلم "كازابلانكا " بيتر ميمى. وكتب أمير على الصورة "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمى ثلاثة كلبش وواحد كرموز وواحد كازابلانكا ولسه العركة شغالة واللى جاى أحلى".





وحقق "كازابلانكا" أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية منذ أول أيام عيد الفطر حيث وصلت إيراداته إلى 6 ملايين و722 ألف جنيه متخطيًا بذلك فيلمين وضع اسمهما سابقًا فى قائمة أعلى إيراد يومى.



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واستطاع كرارة أن يتخطى الرقم القياسى الذى كان مسجل باسمه من خلال فيلم "حرب كرموز" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى اذ حقق 6 ملايين و400 ألف جنيه، كما تخطى أيضًا فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا الذى كان حقق 6 ملايين 335 ألف جنيه فى موسم عيد الفطر 2017

فيلم "كازابلانكا"، يشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من النجوم إياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والنجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا برودكشن وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.