شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد راغب علامة.. عاش قصص حب نسائية مع فتيات يكبرنه فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الجمعة ذكرى ميلاد النجم اللبنانى راغب علامة وهو النجم الذى يتمتع بنجومية كبيرة فى الوطن العربى، لصوته العذب ولوسامته وأناقته الدائمة، وكان لابد أن يتزوج من زوجة جميلة مثله، عاش راغب علامة قصص حب كثيرة مع النساء، ولكن قصة زواجه مختلفة تمامًا، فهو لما يتزوج عن حب كما كان يعيش حياته.

قال راغب علامة فى أحد البرامج الفنية، إنه تعرف على الفتيات منذ أن كان عمره صغير إذ بدأ عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات بمواعدة الفتيات بعمر مبكر جدًا وأنه كان يميل دائمًا إلى الفتيات اللّواتى يكبرنه فى العمر بخمس وست سنوات، وأن أكثر قصة حب استمرت معه لفترة طويلة كانت مع امرأة تكبره بـ 7 سنوات وهو التوقيت الذى قدم فيه أغنيته الشهيرة "قلبى عشقها".

ورغم قصص حبه الكثيرة إلا أنه تزوج من جيهان علامة زوجته الحالية بعد تعارفه عليها بـ20 يومًا فقط، أى أنه لم يعش معها قصة حب، وجاء هذا التعارف عندما كان يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت، وبعد رؤيته لها قال لشقيقه خضر ومدير أعماله إنه يتمنى الزواج من فتاة مثلها، وبعدها كانت النظرة والابتسامة، فلقاء، فزواج بغضون فترة قصيرة.

وعلى الجانب الآخر فإن جيهان تساند زوجها فى كل شيء يتعلق به ولا تقف عقبة أما عمله فهى تعى جيدًا فكرة تواجد معجبات فى حياته وتعرف كيف تتعامل مع تلك الحالات حتى لا تحدث خلافات مع زوجها، ومن ناحية أخرى تترك له مساحة التعامل مع المعجبات بفنه، واستمرار العلاقة بينهما كللت بولدين هما خالد ولؤى.