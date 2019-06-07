شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر صلاح عطية: سعيد بالتعاون مع سينرجي ومحمد رمضان بأغنية "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشاعر صلاح عطية عن سعادته بنجاح أغنية "يا مستنين وقعتي" وهى الأغنية الدعائية لمسلسل "زلزال"، وهو التعاون الأول مع الفنان محمد رمضان والمطرب الشعبي أحمد شيبة، بعد أن حققت أكثر من ٧ ملايين مشاهدة منذ عرضها.

وحملت الأغنية اسم "يا مستنين وقعتي" من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان سيد راضي، توزيع طه الحكيم ، وغناء أحمد شيبة، هو التعاون الثاني له مع محمد رمضان بعد "نسر الصعيد" العام الماضي.

وكشف "عطية" عن سعادته بالتعاون مع كل من شركة سينرجي، والفنان محمد رمضان، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، ويأتي ذلك بعد التعاون الثاني مع شركة سينرجي فقد سبق وتعاون في رمضان قبل الماضى في الأغنية الدعائية لمسلسل "وضع أمني" مع الفنان عمرو سعد بعنوان "أنا جبل".

Advertisements

مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

تدور أحداث المسلسل خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفى جراء انهيار المنزل.