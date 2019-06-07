شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق الخدمة المجانية.. إقبال كثيف على "Watch it" وأكثر من مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إقبالا شديدًا على مشاهدة محتوى منصة "Watch it" وذلك قبل غلق الخدمة المجانية للمنصة ابتداءً من غدٍ السبت، الأمر الذي جعل المستخدمين يدخلون بكثافة لمشاهدة المسلسلات التى لم يتح لها الوقت الكافى لمتابعتها خلال شهر رمضان المنصرم، وذلك جعل عدد المشاهدات على المحتوى المقدم يتخطى مليون مشاهدة خلال وقت قليل من انطلاق الخدمة.



watch it

وحظيت منصة "watch it" بإشادات كبيرة من قبل المستخدمين بسبب سهولة التعامل معها إضافة إلى جودة الصورة التى يعرض بها المحتوى الرقمى وظهر ذلك خلال شهر رمضان المنصرم، حيث حرص العديد من المشاهدين على مشاهدة الأعمال الدرامية من خلالها خاصة أن هذا الأعمال عرضت بدون إزعاج الفواصل الاعلانية وبدون تقطيع خلال العرض، ومن المقرر أن تشهد المنصة تطويرات كبيرة على مستوى المحتوى المعروض للجمهور.



مسلسلات واتش ات

وفور انتهاء شهر رمضان المبارك أضافت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، محتوى جديدًا من أبرز إنتاج الدراما التليفزيونية التى تم عرضها العام الماضى وحققت نجاحًا مع الجمهور وهى مسلسلات "الشارع اللي ورانا" لدرة ولبلبة وفاروق الفيشاوى، و"كأنه امبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، و"أنا شهيرة" بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمى، و"أيوب" لمصطفى شعبان، و"نصيبي وقسمتك" بطولة أكثر من نجمة، و"فوق السحاب" لهانى سلامة، و"أبو العروسة" لسيد رجب وسوسن بدر و"سابع جار" بطولة دلال عبد العزيز وشيرين، و"الوصية" لأكرم حسنى و"أهو دا اللى صار" لروبى.



مسلسلات watch it

هذا بالاضافة إلى المسلسلات التى عرضه فى شهر رمضان المنصرم وهى "بدل الحدوتة 3" لدنيا سيمر غانم، و"زلزال" لمحمد رمضان، و"لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز، و"بركة" لعمرو سعد، و"حكايتي" لياسمين صبرى، و"هوجان" لمحمد امام، و "لمس أكتاف" لياسر جلال، و"قمر هادي" لهانى سلامة، و"الواد سيد الشحات" لأحمد فهمى، و"طلقة حظ" لمصطفى خاطر، و"علامة استفهام" لمحمد رجب، و"البرنسيسة بيسة" لمى عز الدين، و"ابن اصول" لحمادة هلال، و"كلبش 3" لأمير كرارة، و"أبو جبل" لمصطفى شعبان.

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كلبش

تمكّن المنصة، من متابعة الحلقات بعد عرضها الأول على التليفزيون، ومشاهدتها فى الوقت المناسب، عبر الدخول على الموقع الإلكترونى على WWW.watchit.com، أو عبر الهاتف المحمول عبر التطبيق من google play أو App store، حسب نوع الجهاز، عبر ملء البيانات ليكون لك حساب شخصى يمكن أن تشاهد الحلقات من خلاله، بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تحصل على رسالة عبر الإيميل بتأكيد الاشتراك.



ابو جبل



حكايتى



زلزال