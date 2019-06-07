وائل كفورى ينسى هموم الانفصال عن زوجته فى حمام سباحة بدبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من انتشار أخبار عن انفصال الفنان وائل كفورى عن زوجته، خرجت المذيعة ريما نجيم وحسمت الجدل خلال برنامجها الذى تقدمه عبر أثير صوت الغد، لتعلن انفصالها عن النجم اللبنانى رسميًا، بعد سنوات من الخلافات بينهما.
وقالت ريما: "أريد أن أعلن أن وائل كفورى رجل مُطلق رسميًا.. وائل كفورى قالى احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق فى حياتك".
رد فعل المطرب اللبنانى وائل كفورى حول خبر انفصاله عن زوجته كان غريبًا، إذ نشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وظهر بتلك الصورة وهو فى إمارة دبى، داخل حمام السباحة، قبل حفله هناك، وعلق على الصورة قائلاً: "قبلاتى لكل عشاقى وأتمنى لكم صيفًا سعيدًا".
يذكر أن كفورى وزوجته لديهما طفلتان: الأولى ميشيل وولدت عام 2011، والثانية ميلانا، وولدت فى العام 2016.
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