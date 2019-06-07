علي الطيب: "والدي في العناية المركزة دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: تعرض والد الفنان علي الطيب لأزمة صحية -اليوم الجمعة- وتم نقله على إثرها إلى المستشفى. وطلب الطيب من جمهوره الدعاء لوالده، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "والدي في العناية المركزة.. دعواتكم له بالشفاء". يذكر أن الفنان علي الطيب شارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "قابيل" إلى جانب النجم محمد ممدوح.

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