أماني كمال تهنئ فريق عمل "كازابلانكا": "باشا مصر هيفضل طول عمره باشا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

حرصت الفنانة أماني كمال على تهنئة فريق عمل فيلم "كازابلانكا" بعد النجاح الذي حققه الفيلم، وتصدره قائمة الإيرادات في الأيام الأولى من طرحه ضمن موسم عيد الفطر.

ونشرت أماني البوستر الدعائي للفيلم عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" وكتبت: "العركة لو ابتدت هتزعل.. ألف مبروك على الفيلم الجامد دا.. بجد انت يا دكتور بيتر عظيم.. مبروك".

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وأضافت: "باشا مصر هيفضل طول عمره باشا مصر يا أبو سليم انت عظيم وفخر مصر وإياد كنت عالمي وضحكتني كتير وعمرو عبدالجليل مسخرة كل ما أشوفه أضحك وغادة عادل قمر مصر بحبك ألف مليون مبروك".

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل وأحمد داش.