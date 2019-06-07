أمير كرارة ينشر صورته مع بيتر ميمي: "العركة شغالة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
وجه النجم أمير كرارة رسالة للمخرج بيتر ميمي بعد نجاح فيلمهما الجديد "كازابلانكا"، وتصدره قائمة الأعلى إيرادًا في أول أيام طرحه بعيد الفطر المبارك.
ونشر أمير صورة له مع بيتر ميمي وكتب: "العركة شغالة يا رجالة واللى جاى أحلى ألف حمد وشكر ليك يارب"، كما هنأته الفنانة مى كساب على الفيلم قائلة: "مبروك يا أمير تستأهل كل خير وكرم ونجاح".
"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل وأحمد داش.
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