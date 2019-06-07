رانيا محمود ياسين: فيلم الممر ملحمة وطنية رائعة بقيادة شريف عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين بفيلم "الممر"، الذي يعرض حالياً ضمن موسم عيد الفطر المقبل، موجهة الشكر لكل أبطاله وفريق العمل. وأضافت رانيا، خلال صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "فيلم الممر لسينما اشتقنا إليها.. الفيلم ملحمة وطنيه رائعة.. شكرًا للمنتج هشام عبدالخالق وكل مبدعين هذا العمل العظيم فرد فرد". فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، محمد فراج، هند صبري، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.

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