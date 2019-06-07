محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: قال الفنان عمرو سعد إن صُناع فيلم "حملة فرعون"، اضطروا إلى إقامة حفلات استثنائية نظرًا لإقبال الجماهير على مشاهدة الفيلم. ونشر سعد مقطع فيديو له خلال تواجده بأحد السينمات والتفاف الجمهور حوله، لالتقاط الصور التذكارية معه. وعلق على الفيديو قائلا: "جمهور حملة فرعون اللي اضطرنا نعمل حفلات استثنائية على مدار ٢٤ ساعة الحمد لله ده النجاح الحقيقي.. شكرًا ليكم والنجاح مستمر ومتصاعد". فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حفلات استثنائية بسبب الزحام على حملة فرعون.. والجمهور يحتفي بـ عمرو سعد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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