بسمة تعرضت لمضايقات بسبب ديانة جدها وشريف منير "سي السيد".. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "شريف منير يوافق على وصفه بسي السيد، بسمة تكشف عن تعرضها لمضايقات بسبب ديانة جدها، وسميحة أيوب تكشف عن الرجل الوحيد الذي قهرها، ومي عمر تكشف حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال قبل التصوير"...

شريف منير

وصف الفنان شريف منير تجربة العمل مع ابنته "أسما" بالشيقة واللذيذة جدًا، معربًا عن سعادته بها، وعن العمل الذي صنع نجوميته قال "رحلة المليون وولاد العم ومن 30 سنة"، واختار فيلم "ولاد العم" ليكون العلامة الفارقة في مشواره، ووافق على وصفه بـ"سي السيد"، وذلك خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" المعروض على قناة "العربية".

بسمة

قالت الفنانة بسمة في حوارها مع برنامج "تفاعلكم": "ممكن ارجع للعمل كمذيعة لو لقيت برنامج أحب أقدمه، أهم عمل في مشواري رسائل البحر"، وكشفت عن تعرضها لمضايقات بسبب ديانة جدها، موضحة "واجهت تجاوزات في حقي وحق جدي وحق عائلتي وحاجات مش ظريفة"، وعن تصنيفها كممثلة جريئة، ردت "لا يضايقني لاني عارفة انا بعمل ايه وفيه جرأة احيانا بتبقى مطلوبة".

سميحة أيوب

خلال استضافتها في برنامج كلام في الفن، المعروض على قناة العربية، تحدثت الفنانة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي"، عن زيجاتها، وقالت "محسن سرحان مكنش له تأثير أوي لان كنت صغيرة، كنت حاسة إني مخنوقة لما بتكلم واخدة بالي من كل كلمة لتتفسر بشكل مختلف كنت حاسة إني مقيدة، وفي يوم كان عيد ميلادي جاي وقالي عايزة هدية ايه في عيد ميلادك، قلتله نتطلق قالي مبحبش الهزار في الحاجات دي فقلتله مش بهزر".

وتابعت "تركت محمود مرسي وكنا بنحب بعض، كنت بشتغل كتير اوي وقتها من الساعة تسعة لواحدة بالليل، قالي انتي صعبانة عليا قلتله بلدنا ذاكرتها ضعيفة لو قعدت شوية هتنسي"، وعن الكاتب سعد الدين وهبة قالت "أجمل حاجة يكون الزوج والزوجة أصدقاء"، مؤكدة أن الرجل الوحيد الذي قهرها هو حفيدها يوسف.

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ظافر العابدين

تحدث الفنان ظافر العابدين عن مشاركته في مسلسل "عروس بيروت"، والذي رفض بسببه المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، وقال في MBC trending المعروض على قناة MBC4: "عجبني (عروس بيروت) مختلف تمامًا ودوري مختلف واخترته، اتدربت على اللهجة اللبنانية قبل التصوير، أثناء تواجدي في بيروت"، مشيرًا إلى أن العمل سيجمعه بالفنانة كارمن بصيبص بشكل مختلف عن "ليالي أوجيني".

أيمن سلامة

قال المؤلف أيمن سلامة، إنه لم يشاهد مسلسل "Breaking Bad" قبل كتابة "ولد الغلابة"، وعندما شاهده بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا والربط بين العملين لم يجد بينهما أي تشابه فيما عدا أن البطل مدرس يتحول لتاجر مخدرات.

وتابع في برنامج إم بي سي ترندينج: "كل مسلسل له بيئة مختلفة وعيسى الغانم شخصية بعيدة كل البعد عن الشخصية الأمريكية حياته واخواته كل ده مش موجود".

إنجي المقدم

قالت الفنانة إنجي المقدم أثناء وجودها ضيفة على برنامج "حروف جر" على محطة نجوم إف إم: "لم أتوقع رد الفعل على دور صفية لما اخترتها كان التركيز انه دور مختلف تمامًا عن دور صوفيا في (ليالي أوجيني)، كنت عايزة الاقي حاجة العكس، وعمري ما عملت صعيدية والشخصية نفسها معملتهاش قبل كده، عملت في (تحت الارض) شخصية جامدة بس مش بقوة صفية، وراهنت على الاختلاف".

مي عمر

قالت الفنانة مي عمر في برنامج "تفاعلكم": "المكائد والأقاويل موجودة في الحياة وفي أي شغل، بس الوسط الفني عليه الضوء والناس مركزة مع الموضوع ده"، وردًا على اتهام صورها بالجرأة، قالت "بستغرب شوية"، وكشفت عن حلمها بالوقوف أمام الفنانة يسرا والفنان يحيى الفخراني، وأكدت عدم علمها بمقلب الفنان رامز جلال قبل التصوير.