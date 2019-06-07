أمير كرارة بعد نجاح "كازابلانكا".. "ألف حمد وشكر ليك يا رب" ومي كساب تهنئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا"، وتصدره قائمة الإيرادات منذ طرحه ضمن موسم عيد الفطر الجاري.

ونشر "كرارة" صورة له من كواليس الفيلم جمعته بمخرج العمل بتير ميمي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "العركة شغالة يا رجالة واللي جاي أحلى ألف حمد وشكر ليك يا رب".

كما هنأته الفنانة مي كساب بنجاح الفيلم، وعلقت على منشوره: "مبروك يا امير تستاهل كل خير وكرم ونجاح".

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وكان فيلم "كازابلانكا" احتل صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه، وكسر إيراده الأربعاء الماضي، أول أيام عيد الفطر أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد تحقيقه 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، أحمد داش.