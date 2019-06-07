برادلي كوبر وإرينا شايك ينهيان علاقتهما بعد 4 أعوام من الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - أنهى الممثل العالمي برادلي كوبر Bradley Cooper علاقته مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك Irina Shayk بعد 4 أعوام من الحب.



قرار الانفصال

برادلي مع ارينا وابنتهما



وورد في التقارير الأجنبية نقلًا عن مصادر مقربة من الطرفين، أنّ الثنائي اتفقا على قرار الانفصال وديًّا، على أن يتناوبا على رعاية وحضانة ابنتهما الوحيدة ليا دو سين، التي ولدت في آذار/ مارس 2017.



صور تزيد من الشكوك حول علاقة ليدي غاغا وبرادلي كوبر



بداية العلاقة بين برادلي كوبر وإرينا شايك

توتر العلاقة بدأ بعد حفل الأوسكار



يشار إلى أنّ علاقة برادلي وإيرينا بدأت في ربيع 2015، بعد أن انفصلت هي عن لاعب كرة القدم الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى هذا الأساس بقيت علاقتها ببرادلي سرية لفترة، قبل أن تحمل وتنجب ابنتهما ليا.



إشكال حفل الأوسكار

في حفل الأوسكار



وكانت شائعات كثيرة قد تحدثت مؤخرًا عن وجود علاقة تجمع بين ليدي غاغا وبرادلي، وزادت حدة الأخبار بعد أدائهما الخيالي والرومانسي خلال حفل أوسكار 2019.

وفي خلال يومين فقط، حقق أداء الفنانين على مسرح حفل توزيع جوائز أوسكار 2019، أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وبدا الإثنان قريبَيْن جدًّا ومنسجمَيْن، ما جعل البعض يعتبر هذه إشارة تؤكد الشائعة.

وخلال ظهور ليدي غاغا في برنامج "جيمي كيميل لايف"، قال كيميل: "كان هناك انسجام مع برادلي، وعلى الفور، وأظن أنّ هذه مجاملة، بدأ الناس يقولون: أوه، يجب أن يكونا على علاقة حب".

وردت الفنانة على سؤال كيميل، بشنّ هجوم لاذع على مواقع التواصل، قائلة: "أولًا، وسائل الإعلام الاجتماعية، بصراحة تامة، هي مرحاض الإنترنت. وما فعلته بالثقافة الشعبية هو أمر بائس".

وتابعت: "رأى الناس الحب، وخمّن ماذا، هذا ما أردنا أن يراه الناس... إنها أغنية حب، والفيلم هو قصة حب، لقد عملنا بجد، وعملنا طوال الأسبوع على هذا الأداء".

وواصلت التوضيح: "من منظور الأداء، كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون متناغمَيْن طوال الوقت. لقد ظلت ذراعي ملفوفة حول توني بينيت (مغنّ أميركي) لمدة ثلاث سنوات، خلال جولة حول العالم. عندما تغني أغاني الحب، فهذا ما تريد أن يشعر به الناس".

ليدي غاغا ترد على "علاقتها" بـ برادلي كوبر... وايرينا شايك تلغي متابعتها!



إرينا ألغت متابعة غاغا

ليدي غاغا وأرينا شايك



وفي إطار منفصل، كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إرينا، حبيبة كوبر، ألغت متابعة غاغا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حفل الأوسكار، على الرغم من رصدها مع غاغا في صورة الصديقتيْن المقرّبتيْن.

وأكد مصدر للصحيفة أنّ شايك ليست محبطة من غاغا أو غيورة منها، لكنها سئمت من القصص التي تُكتب في الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، عن علاقة الأخيرة القريبة ببرادلي، في إشارة إلى أنّ ما أظهرته غاغا وشايك من عاطفة خلال الحفل الأيقوني، ما هو إلا عرض أمام عدسات الكاميرا.