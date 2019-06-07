بالصور.. الغد يتألق من جديد بعرض "الحادثة"

استأنف مسرح الغد، نشاطه من جديد مساء أمس الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، من خلال العرض المسرحي " الحادثة"، وسط إقبال جماهيري كبير، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد انتهاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أعمال تطوير منظومة الدفاع المدني بالمسرح.
تدور أحداث العرض فى إطار كوميدى،
المسرحية من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة كل من: ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر
يذكر أن "الحادثة"، من انتاج فرقة الغد وقد تم افتتاحه على المسرح من مايو 2018، وعرض عدة مواسم وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما شارك بمهرجان المسرح العربي في الدورة الحادية عشر لهذا العام.
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