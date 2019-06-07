بالصور.. الغد يتألق من جديد بعرض "الحادثة"

استأنف مسرح الغد، نشاطه من جديد مساء أمس الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، من خلال العرض المسرحي " الحادثة"، وسط إقبال جماهيري كبير، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد انتهاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أعمال تطوير منظومة الدفاع المدني بالمسرح.



تدور أحداث العرض فى إطار كوميدى،

حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.المسرحية من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة كل من: ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر،نيجار، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.يذكر أن "الحادثة"، من انتاج فرقة الغد وقد تم افتتاحه على المسرح من مايو 2018، وعرض عدة مواسم وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما شارك بمهرجان المسرح العربي في الدورة الحادية عشر لهذا العام.