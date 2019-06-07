"كتاب ونقاد الفن" تنعى الراحلين محمد نجم وناهد حسين

تنعي رابطة "كتاب ونقاد الفن"، بخالص الحزن والأسى كلا من الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم، والفنانة ناهد حسين، اللذان وافتهما المنية بعد صراع مع المرض.
فارق "نجم" الحياة عن عمر يناهر 75 عاما، بعدما أثرى عالم الفن
قدمت الفنانة ناهد حسين فى عالم الفن أكثر من 25 عملا، وأول ظهور لها كان من خلال مسرحية "عش المجانين" بطولة محمد نجم، وهى شقيقة الفنانة رجاء حسين، وكان آخر ظهور لها على الشاشة فى مسلسل "يوميات ونيس 2"، وأوصت قبل وفاتها بعدم إقامة عزاء لها.
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