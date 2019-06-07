شاهد.. سانتانا يطرح ألبومه الجديد "Africa Speaks"

طرح الباند العالمي سانتانا أغاني ألبومه الجديد "Africa Speaks"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 11 أغنية، وهي: العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 11 أغنية، وهي: 1- "Africa Speaks": 2- "Batonga": 3- "Oye Este Mi Canto": 4- "Blues Skies": 5- "Paraisos Quemados": Advertisements 6- "Luna Hechicera": 7- " Bembele": 8- "Candombe Cumbele": 9- "Yo Me Lo Merezco":

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